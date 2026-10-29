70-летний экологический активист Десмонд Д’Са погиб в автомобильной аварии на южном побережье провинции Квазулу-Натал в ЮАР. Вместе с ним в транспортном средстве погибли двое членов его семьи. Они ехали в офис South Durban Community Environmental Alliance в районе Вентворт, сообщает TimesLIVE.

Борьба с промышленным загрязнением

Д’Са работал в South Durban Community Environmental Alliance (SDCEA), которая объединяла общины юга Дурбана, в частности Вентворта, Меребанка, Умлази, Исипинго и Блаффа. Организация сочетала экологические вопросы с защитой прав человека и поощряла жителей участвовать в решениях, касающихся их районов.

Активист помогал жителям противодействовать промышленному загрязнению. По данным Goldman Environmental Prize, он способствовал тому, чтобы общины анализировали планы расширения предприятий, получали юридические консультации и собирали пробы воздуха простым оборудованием для документирования воздействия загрязнения.

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В августе 2010 года оператор полигона опасных отходов на Bulbul Drive в Чатсворте отозвал заявку на его расширение, а в ноябре 2011 года полигон закрыли. За эту работу Д’Са в 2014 году получил Goldman Environmental Prize.

Награды и реакция

Позже неизвестные подожгли дом активиста. Д’Са получил ожоги, его вещи были уничтожены, а семья пережила травмирующий опыт. Он также был лауреатом премии Diakonia Human Rights Award 2013 года и получил почётную докторскую степень по наукам о здоровье от Durban University of Technology в сентябре 2015 года.

Коллеги Д’Са в SDCEA заявили, что потрясены известием о его смерти и не смогли предоставить комментарий. Гуманитарная активистка Любна Надви назвала его своим другом и соратником и отметила его работу в области экологического образования и деятельность в SDCEA.

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