Sześć osób zginęło w pożarze domu na Brooklynie — The Guardian

Sześć osób zginęło, a siedem zostało rannych, w tym trzech strażaków, w wyniku nocnego pożaru w budynku mieszkalnym na Brooklynie w Nowym Jorku. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na nowojorską straż pożarną.

Pożar gaszono przez około trzy godziny

Pożar wybuchł około godziny 1:40 na 58. ulicy między Szóstą a Siódmą Aleją w dzielnicy Sunset Park. Ogień objął dwupiętrowy budynek i przeniósł się na sąsiedni dom. Na miejsce przybyło ponad 200 pracowników służb ratunkowych, którzy pomagali gasić pożar i ratować ludzi uwięzionych w środku.

Według straży pożarnej cztery osoby zginęły na miejscu. Kolejne dwie osoby z krytycznymi obrażeniami uznano za zmarłe w szpitalu. Cztery poszkodowane osoby doznały obrażeń niezagrażających życiu, a trzech strażaków odniosło lekkie obrażenia.

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Przyczyna pożaru jest ustalana

Pożar udało się opanować po około trzech godzinach. Przyczyna jego wybuchu jest badana. Na miejscu znaleziono jeden lub prawdopodobnie dwa akumulatory litowo-jonowe, jednak straż pożarna oświadczyła, że ich związek z wybuchem pożaru nie został dotąd ustalony.

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani podziękował strażakom i pracownikom służb ratunkowych za ich pracę. Zaznaczył również, że od początku roku w mieście doszło do ponad 400 pożarów związanych z rowerami elektrycznymi. Akumulatory litowo-jonowe są wykorzystywane między innymi w rowerach elektrycznych, ładowarkach i urządzeniach domowych.

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