Najwyższy Sąd Sprawiedliwości Izraela wstrzymał wejście w życie ustawy o nadawaniu i wydał nakaz warunkowy, zgodnie z którym rząd ma wyjaśnić, dlaczego ustawa nie powinna zostać uchylona. Jak informuje „Jerusalem Post”, rząd, właściwi ministrowie i komisje mają czas do 7 stycznia 2027 roku na złożenie odpowiedzi. Sprawę rozpatrzy rozszerzony skład dziewięciu sędziów.

Petycje przeciwko reformie

Ustawa jest kwestionowana w 11 petycjach. We wrześniu prokurator generalna Gali Baharav-Miara zwróciła się do sądu z prośbą o zamrożenie jej wejścia w życie do czasu rozstrzygnięcia tych petycji.

Prokurator generalna oświadczyła, że kluczowe przepisy reformy trafiły do Knesetu bez koniecznej profesjonalnej oceny. Według niej ustawa była procedowana przez komisję, którą faktycznie kontrolował minister komunikacji Szlomo Karhi. Baharav-Miara ostrzegała również, że ustawa może spowodować zmiany w działalności gospodarczej i strukturze własności, które trudno będzie odwrócić, jeśli sąd później uzna ją za nieważną.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jak zmienia się regulacja nadawania

W lipcu sąd już tymczasowo wstrzymał przepisy reformy, które miały wejść w życie latem. Większość norm ustawy ma zacząć obowiązywać dwa lata po jej publikacji.

Dokument przewiduje utworzenie nowego organu regulacyjnego złożonego z dziewięciu członków. Komitet ds. wyboru kandydatów będzie kierowany przez dyrektora generalnego Ministerstwa Komunikacji; wejdą do niego także przedstawiciele organu regulacyjnego, Ministerstwa Finansów, Urzędu ds. Konkurencji oraz środowiska akademickiego. Komitet będzie rekomendował kandydatów na sześć stanowisk w radzie, a ostatecznych nominacji dokona minister komunikacji. Pozostali trzej członkowie rady będą urzędnikami państwowymi reprezentującymi ministerstwo i odpowiednie organy regulacyjne państwa.

Kneset uchwalił ustawę w lipcu stosunkiem głosów 53 do 48, krótko przed swoim rozwiązaniem.

Czytaj nas na