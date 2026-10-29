以色列法院暂停广播法生效——《耶路撒冷邮报》

以色列高等法院暂停了广播法的生效，并发布附条件命令，要求政府说明为何不应废除该法律。据《耶路撒冷邮报》报道，政府、相关部长和委员会须在2027年1月7日前提交答复。该案将由九名法官组成的扩大合议庭审理。

反对改革的请愿

该法律正受到11项请愿的挑战。9月，总检察长加莉·巴哈拉夫-米亚拉请求法院在就这些请愿作出裁决前冻结该法律的生效。

总检察长表示，改革的关键条款在未经必要专业评估的情况下提交给以色列议会。她称，该法律是通过一个实际上由通信部长什洛莫·卡尔希控制的委员会推进的。巴哈拉夫-米亚拉还警告称，该法律可能导致商业和所有权结构发生变化，如果法院日后宣布其无效，这些变化将难以撤销。

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广播监管如何变化

7月，法院已临时暂停原定于夏季生效的改革条款。该法律的大多数条款将在公布两年后开始生效。

该文件规定设立一个由九名成员组成的新监管机构。候选人遴选委员会将由通信部总干事担任主席；委员会还将包括监管机构、财政部、竞争管理局以及学术界的代表。该委员会将推荐委员会中六个职位的候选人，最终任命将由通信部长作出。另三名委员会成员将是代表该部和相关国家监管机构的公务员。

以色列议会于7月以53票对48票通过该法律，距离其解散不久。

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