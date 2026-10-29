Высший суд справедливости Израиля приостановил вступление в силу закона о вещании и издал условный приказ, согласно которому правительство должно объяснить, почему этот закон не следует отменять. Как сообщает Jerusalem Post, правительству, профильным министрам и комитетам предоставили время до 7 января 2027 года для подачи ответов. Дело будет рассматривать расширенная коллегия из девяти судей.

Петиции против реформы

Закон оспаривается в 11 петициях. В сентябре генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара обратилась в суд с просьбой заморозить вступление его в силу до решения по этим петициям.

Генеральный прокурор заявила, что ключевые положения реформы поступили в Кнессет без необходимой профессиональной оценки. По ее словам, закон продвигали через комитет, который фактически контролировал министр связи Шломо Кархи. Бахарав-Миара также предупреждала, что закон может привести к изменениям в бизнесе и структуре собственности, которые будет трудно отменить, если суд позднее признает его недействительным.

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Как меняется регулирование вещания

В июле суд уже временно приостанавливал положения реформы, которые должны были вступить в силу летом. Большинство норм закона должны начать действовать через два года после его публикации.

Документ предусматривает создание нового регулирующего органа из девяти членов. Комитет по отбору кандидатов возглавит генеральный директор Министерства связи; в его состав также войдут представители регулирующего органа, Министерства финансов, Управления по вопросам конкуренции и академического сообщества. Комитет будет рекомендовать кандидатов на шесть должностей в совете, а окончательное назначение будет осуществлять министр связи. Еще трое членов совета будут государственными служащими, представляющими министерство и соответствующие государственные регулирующие органы.

Кнессет принял закон в июле 53 голосами против 48, незадолго до своего роспуска.

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