Amerykańska sieć szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych EVgo otworzyła w Chicago w USA pierwszą w swojej sieci stację wyposażoną w systemy Tesla Supercharger. Na obiekcie zainstalowano 12 stanowisk ładowania. Jak podaje InsideEVs, jest to początek rozbudowy, w ramach której EVgo planuje uruchomić setki stanowisk ładowania Supercharger na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Obsługa NACS i CCS

Stacja w Chicago obsługuje pojazdy elektryczne ze standardami NACS i CCS dzięki złączu Tesla Magic Dock. NACS był początkowo wyłącznym złączem Tesli, jednak obecnie jest używany również przez nowoczesne pojazdy elektryczne innych producentów.

Tesla oferuje także klientom komercyjnym do zakupu i instalacji szafy V4 Supercharging, zdolne zapewnić moc do 500 kW. Dyrektor generalny EVgo Badar Khan oświadczył, że uruchomienie pierwszej stacji z Superchargerami jest ważnym kamieniem milowym dla rozszerzenia bazy klientów firmy oraz przejścia branży pojazdów elektrycznych na NACS.

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Dalsza rozbudowa

Pierwsze stacje EVgo z urządzeniami Tesli planowane są w pobliżu sklepów spożywczych i outletowych centrów handlowych należących do dewelopera Regency Centers. Firmy od dawna współpracują, a Regency Centers wcześniej planowało zainstalować kolejne 400 stanowisk ładowania. EVgo zaznaczyła, że Illinois wybrano jako stan startowy ze względu na wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów elektrycznych o 60% w ciągu ostatnich dwóch lat.

Stacje ładowania EVgo z urządzeniami Supercharger będą wyświetlane w wbudowanej nawigacji samochodów Tesla, pod warunkiem włączenia opcji wyszukiwania stacji ładowania innych firm. EVgo oświadczyła również, że zmierza do poziomu 500 stacji ładowania z obsługą NACS w USA, nie licząc sieci Supercharger. W ciągu najbliższych dwóch lat firma chce wyposażyć wszystkie swoje stacje zbudowane po 2023 roku w co najmniej jeden port NACS.

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