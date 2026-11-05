Американская сеть быстрой зарядки электромобилей EVgo открыла в Чикаго, США, первую в своей сети станцию, оснащенную системами Tesla Supercharger. На площадке установили 12 зарядных мест. Как сообщает InsideEVs, это начало расширения, в рамках которого EVgo планирует развернуть сотни зарядных мест Supercharger по всей территории США.

Поддержка NACS и CCS

Станция в Чикаго поддерживает электромобили со стандартами NACS и CCS благодаря коннектору Tesla Magic Dock. NACS изначально был эксклюзивным разъемом Tesla, однако теперь его используют и современные электромобили других производителей.

Tesla также предлагает коммерческим клиентам для приобретения и установки зарядные шкафы V4 Supercharging, способные обеспечивать мощность до 500 кВт. Генеральный директор EVgo Бадар Хан заявил, что запуск первой станции с Supercharger является важной вехой для расширения клиентской базы компании и перехода индустрии электромобилей на NACS.

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Дальнейшее расширение

Первые станции EVgo с оборудованием Tesla планируют разместить возле продуктовых магазинов и торговых аутлет-центров, принадлежащих девелоперу Regency Centers. Компании давно сотрудничают, а Regency Centers ранее планировала установить еще 400 зарядных мест. В EVgo отметили, что Иллинойс выбрали стартовым штатом из-за роста количества зарегистрированных электромобилей на 60% в течение последних двух лет.

Зарядные станции EVgo с оборудованием Supercharger будут отображаться во встроенной навигации автомобилей Tesla при условии включения опции поиска сторонних зарядных станций. EVgo также заявила, что движется к показателю в 500 зарядных станций с поддержкой NACS в США, не учитывая сеть Supercharger. В течение следующих двух лет компания хочет оснастить как минимум одним портом NACS все свои станции, построенные после 2023 года.

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