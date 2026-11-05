Ujawnione w Stanach Zjednoczonych dokumenty sądowe wskazują, że administracja prezydenta Donalda Trumpa utrzymywała kontakty z irańskimi urzędnikami w sprawie deportacji obywateli Iranu podczas wojny. Jak informuje PBS NewsHour, kontakty dotyczyły załatwiania dokumentów podróży i poszukiwania możliwych sposobów wydalenia ludzi ze Stanów Zjednoczonych.

Procedura powiadamiania sądu

Z dokumentów opublikowanych przez sąd w czwartek wynika, że już w połowie października administracja informowała o planach deportacji Irańczyków przez nienazwany kraj trzeci. Nie sprecyzowano, kiedy dokładnie władze zamierzały przeprowadzić takie wydalenia.

Sędzia Ana Reyes zobowiązała rząd do powiadamiania sądu z 24-godzinnym wyprzedzeniem o ostatecznie zatwierdzonych planach deportacji Irańczyków do Iranu lub innego kraju. Ponadto rząd musi przekazać pisemne zawiadomienie na pięć dni przed przeprowadzeniem takiego wydalenia.

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Pozew dotyczący danych osób ubiegających się o azyl

Informacja stała się znana w ramach trwającego postępowania sądowego. W materiałach sądowych twierdzi się, że amerykańskie władze imigracyjne przekazywały władzom Iranu poufne informacje o Irańczykach, którzy wystąpili o azyl. Powodowie uważają, że narusza to amerykańskie przepisy imigracyjne i może narazić te osoby na niebezpieczeństwo. Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA zaprzeczył przekazywaniu stronie irańskiej danych z wniosków o azyl.

Setki e-maili między amerykańskimi urzędnikami imigracyjnymi pokazały, jak Stany Zjednoczone i Iran koordynowały powrót ponad 100 Irańczyków trzema lotami imigracyjnymi we wrześniu i grudniu 2025 roku, a także w styczniu 2026 roku. Deportacje Irańczyków bezpośrednio do Iranu były wcześniej rzadkie z powodu braku stosunków dyplomatycznych między krajami oraz możliwego ryzyka prześladowań deportowanych.

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