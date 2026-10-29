Południowokoreańska Narodowa Służba Wywiadowcza oświadczyła, że Kim Ju Ae, córka przywódcy KRLD Kim Dzong Una, coraz bardziej umacnia swoją pozycję jako jego prawdopodobna następczyni. Pjongjang jednocześnie kreuje jej wizerunek przyszłej przywódczyni wojskowej, w tym poprzez publiczne wystąpienia związane ze sferą nuklearną i rakietową, informuje Korea Herald.

Ocena wywiadu

Ocenę przedstawiono podczas zamkniętego audytu parlamentarnego w siedzibie służby w Seulu. Według danych wywiadowczych analiza publicznej aktywności Kim Ju Ae od jej pierwszego pojawienia się w 2022 roku wskazuje, że Korea Północna stopniowo wzmacnia jej status jako prawdopodobnej następczyni.

Służba uważa, że strategia ta ma stopniowo zwiększyć społeczną akceptację możliwości odziedziczenia przez nią władzy.

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Wizerunek wojskowy

Około 60% publicznych wystąpień Kim Ju Ae było związanych z tematyką wojskową, podała Narodowa Służba Wywiadowcza. W jej ocenie KRLD buduje wizerunek Kim Ju Ae jako przywódczyni wojskowej: pamiątkowe zdjęcia z nią wykonywano wyłącznie podczas wydarzeń wojskowych, a w sferze nuklearnej i rakietowej pokazywano ją tak, jakby uczestniczyła w praktycznych operacjach.

Wywiad oficjalnie potwierdził również, że prawdziwe imię córki Kim Dzong Una to Kim Ju Ae. Państwowe media KRLD wcześniej publicznie nie podawały jej imienia, używając określeń takich jak „najbardziej ukochane” lub „szanowane” dziecko przywódcy.

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