Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э всё больше укрепляет свои позиции как его вероятная преемница. Пхеньян одновременно формирует её образ как будущего военного лидера, в частности через публичные появления, связанные с ядерной и ракетной сферами, сообщает Korea Herald.

Оценка разведки

Оценка была представлена во время закрытого парламентского аудита в штаб-квартире службы в Сеуле. По данным разведки, анализ публичной активности Ким Чжу Э с момента её первого появления в 2022 году свидетельствует о том, что Северная Корея постепенно усиливает её статус как вероятной преемницы.

В службе считают, что эта стратегия должна постепенно повысить общественное восприятие возможного наследования ею власти.

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Военный образ

Около 60% публичных появлений Ким Чжу Э были связаны с военной тематикой, отметила Национальная разведывательная служба. По её оценке, КНДР выстраивает образ Ким Чжу Э как военного лидера: памятные фотографии с ней делали только на военных мероприятиях, а в ядерной и ракетной сферах её показывали так, будто она участвует в практических операциях.

Разведка также официально подтвердила, что настоящее имя дочери Ким Чен Ына — Ким Чжу Э. Государственные СМИ КНДР ранее публично не называли её имени, используя формулировки вроде «самый любимый» или «уважаемый» ребёнок лидера.

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