W Izraelu policja zamknęła w czwartek po południu autostradę nr 4 w pobliżu Bnei Brak po tym, jak ultraortodoksyjni protestujący zablokowali ruch. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Zamknięte odcinki

Według gazety ruch ograniczono w obu kierunkach na odcinku między węzłami Alluf Sade i Em HaMoshavot. Zamknięto również drogę Żabotyńskiego w Bnei Brak.

Izraelska policja zamknęła te odcinki po tym, jak uczestnicy protestu wyszli na autostradę i zablokowali przejazd pojazdów. W materiale nie podano, kiedy ruch na zamkniętych drogach może zostać przywrócony.

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Uczestnicy akcji

W proteście uczestniczyli charedim, przedstawiciele ultraortodoksyjnej społeczności żydowskiej. W podpisie pod zdjęciem Jerusalem Post zaznaczył, że protest odbywał się w związku z zatrzymaniem osoby, którą gazeta nazwała uchylającą się od poboru.

Jerusalem Post określił sytuację jako rozwojową. Gazeta opublikowała informację w czwartek, gdy obowiązywały ograniczenia ruchu na autostradzie nr 4 i drodze Żabotyńskiego.

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