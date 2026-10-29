В Израиле полиция в четверг днем закрыла шоссе 4 возле Бней-Брака после того, как ультраортодоксальные протестующие заблокировали движение. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Перекрытые участки

По данным издания, движение ограничили в обоих направлениях на участке между транспортными развязками Аллуф-Саде и Эм-ха-Мошавот. Также перекрыли дорогу Жаботинского в Бней-Браке.

Израильская полиция закрыла эти участки после того, как участники протеста вышли на шоссе и заблокировали проезд транспорта. В материале не указано, когда движение на перекрытых дорогах могут восстановить.

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Участники акции

В протесте участвовали харедим — представители ультраортодоксальной еврейской общины. В подписи к фотографии Jerusalem Post отметил, что протест проходил из-за задержания человека, которого издание назвало уклонистом от призыва.

Jerusalem Post назвал ситуацию развивающейся. Издание опубликовало сообщение в четверг, когда действовали ограничения движения на шоссе 4 и дороге Жаботинского.

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