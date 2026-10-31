В Непале полицейские в гражданской одежде посетили редакции нескольких СМИ, доставили на допрос трёх журналистов и пытались задержать других работников медиа. Как сообщает Kathmandu Post, правоохранители, вероятно, пытались установить источники публикаций о руководстве полиции и расследовании в отношении Инама Сапкоты.

В пятницу полиция доставила на допрос Бишвамани Субеди из Nepal Press, редактора Motive News Шобхараджа Барала и главного редактора DNA Khabar Дхираджа Баснета. В редакции Naya Patrika Daily полицейские почти три часа пытались забрать журналиста Навараджа Майнали, но покинули помещение после протестов. Правоохранители также приходили в офис Diyo Post в Катманду, однако не нашли там главного редактора Судипа Бишвакарму.

Вопросы об источниках публикаций

Главный редактор Nepal Press Матрика Пудел заявил, что полиция спрашивала об основаниях, фактах, доказательствах и источниках опубликованных материалов. По его словам, журналисты ответили, что могут предоставить такие данные компетентному суду или Пресс-совету Непала. Пудел также сказал, что полицейские интересовались, почему издание «распространяет негатив», и упоминали публикацию о якобы оказываемом на генерального инспектора полиции Дана Бахадура Карки давлении с требованием уйти в отставку.

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Представитель Кибербюро полиции Непала Дипак Радж Авасти опроверг, что журналистов арестовывали, и заявил, что трёх человек вызвали для дачи объяснений. После протестов всех, кого доставили в полицию, отпустили в тот же вечер.

Реакция медиа и властей

Федерация журналистов Непала назвала действия полиции нападением на свободу прессы. Её президент Нирмала Шарма заявила, что использование полиции против медиа нарушает свободу слова и конституцию. Бывший глава федерации Шива Гаунле сравнил попытки полиции установить источники журналистских материалов с практиками времён автократического правления короля Гьянендры Шаха.

Действия полиции также осудила правящая Rastriya Swatantra Party, заявив, что жалобы на материалы СМИ должны рассматривать предназначенные для этого институты. Офис премьер-министра сообщил, что премьер, его секретариат и канцелярия не были заранее проинформированы об операции. После получения информации премьер-министр распорядился освободить журналистов и не заходить в редакции. Пресс-совет Непала заявил, что полицейские не объяснили основания задержаний и не предъявили ордера на арест.

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