W Nepalu policjanci po cywilnemu odwiedzili redakcje kilku mediów, doprowadzili trzech dziennikarzy na przesłuchanie i próbowali zatrzymać innych pracowników mediów. Jak informuje Kathmandu Post, funkcjonariusze prawdopodobnie próbowali ustalić źródła publikacji dotyczących kierownictwa policji oraz śledztwa w sprawie Inama Sapkoty.

W piątek policja doprowadziła na przesłuchanie Bishwamaniego Subediego z Nepal Press, redaktora Motive News Shobharaja Barala oraz redaktora naczelnego DNA Khabar Dhiraja Basneta. W redakcji Naya Patrika Daily policjanci przez prawie trzy godziny próbowali zabrać dziennikarza Navaraja Mainaliego, lecz opuścili budynek po protestach. Funkcjonariusze przyszli także do biura Diyo Post w Katmandu, jednak nie zastali tam redaktora naczelnego Sudipa Bishwakarmy.

Pytania o źródła publikacji

Redaktor naczelny Nepal Press Matrika Poudel oświadczył, że policja pytała o podstawy, fakty, dowody i źródła opublikowanych materiałów. Według niego dziennikarze odpowiedzieli, że mogą przekazać takie dane właściwemu sądowi lub Radzie Prasowej Nepalu. Poudel powiedział również, że policjanci pytali, dlaczego redakcja „szerzy negatywne treści”, i wspominali o publikacji dotyczącej rzekomej presji na generalnego inspektora policji Dana Bahadura Karkiego, aby podał się do dymisji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przedstawiciel Biura ds. Cyberprzestępczości Policji Nepalu Deepak Raj Awasthi zaprzeczył, że dziennikarze zostali aresztowani, i oświadczył, że trzy osoby wezwano do złożenia wyjaśnień. Po protestach wszyscy doprowadzeni na policję zostali zwolnieni tego samego wieczoru.

Reakcja mediów i władz

Federacja Dziennikarzy Nepalu nazwała działania policji atakiem na wolność prasy. Jej prezydentka Nirmala Sharma oświadczyła, że wykorzystywanie policji przeciwko mediom narusza wolność słowa i konstytucję. Były szef federacji Shiva Gaunle porównał próby ustalenia przez policję źródeł materiałów dziennikarskich do praktyk z czasów autokratycznych rządów króla Gyanendry Shaha.

Działania policji potępiła również rządząca Rastriya Swatantra Party, wskazując, że skargi na materiały medialne powinny być rozpatrywane przez instytucje do tego przeznaczone. Biuro premiera poinformowało, że premier, jego sekretariat i kancelaria nie zostali wcześniej poinformowani o operacji. Po otrzymaniu informacji premier polecił zwolnić dziennikarzy i nie wchodzić do redakcji. Rada Prasowa Nepalu oświadczyła, że policjanci nie wyjaśnili podstaw zatrzymań i nie okazali nakazów aresztowania.

Czytaj nas na