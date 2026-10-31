W Lagos w Nigerii kandydat Kongresu Wszystkich Postępowców (APC) na stanowisko gubernatora stanu, Obafemi Hamzat, przedstawił 100-punktowy manifest wyborczy. Jeśli zostanie wybrany, obiecał w ciągu pierwszych 100 dni zainicjować utworzenie agencji ochrony dzieci i żywienia, stanowego funduszu majątkowego oraz biura świadczenia usług publicznych, informuje Premium Times Nigeria.

Prezentacja programu zatytułowanego „Obietnica Lagosu” odbyła się 30 października 2026 roku w Centrum Kultury i Sztuk Kreatywnych Wole Soyinki w dzielnicy Iganmu. Według Hamzata 87 obietnic leży w kompetencjach rządu stanowego, natomiast realizacja kolejnych 13 będzie wymagała konsultacji z władzami federalnymi, innymi instytucjami i sądami.

Plany na pierwsze 100 dni

Kandydat oświadczył, że przedłoży Stanowemu Zgromadzeniu Ustawodawczemu projekt ustawy o utworzeniu agencji ochrony dzieci i żywienia. Zgodnie z jego zamysłem ma ona zapewnić, aby każde dziecko poniżej 18. roku życia uczyło się w szkole albo zdobywało zawód oraz miało odpowiednie wyżywienie.

Hamzat obiecał również utworzyć rozporządzeniem biuro świadczenia usług publicznych, na którego czele stanie gubernator. Biuro ma publikować podstawowe wskaźniki służące ocenie realizacji zobowiązań administracji. Stanowy fundusz majątkowy, według kandydata, będzie miał niezależną radę i będzie publikował sprawozdania finansowe, aby zachować zasoby dla przyszłych pokoleń.

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Osobno obiecał wprowadzić standardy obsługi w instytucjach państwowych: przyjęcie skarg ma być potwierdzane w ciągu 48 godzin, odpowiedzi mają być udzielane w ciągu siedmiu dni, a sprawy rozwiązywane w ciągu 30 dni.

Opieka zdrowotna, transport i środowisko

W dziedzinie ochrony zdrowia Hamzat obiecał zwiększyć liczbę ośrodków dla matek i dzieci z sześciu do 15, ukończyć trwające projekty szpitalne oraz zbudować dwa nowe szpitale ogólne w Ogombo i Ibeju-Lekki. Oświadczył również, że zamierza zmodernizować 100 placówek podstawowej opieki zdrowotnej i zatrudnić więcej lekarzy, pielęgniarek oraz położnych.

Wśród obietnic transportowych znalazły się przedłużenie Blue Line do Okokomaiko, połączenie Blue Line i Red Line na stacji National Theatre, rozwój tras promowych oraz wprowadzenie wspólnego biletu dla transportu drogowego, kolejowego i wodnego. Kandydat obiecał również pogłębić kolejne 140 kilometrów dróg wodnych i zakupić 75 jednostek pływających.

W dziedzinie środowiska Hamzat wyznaczył cel osiągnięcia 95-procentowego zasięgu odbioru odpadów poprzez poprawę działania prywatnych operatorów. Obiecał także ukończyć stacje przeładunkowe w Olusosun i Solous III w Alimosho, utworzyć zakład odzysku odpadów oraz zakończyć projekt produkcji energii z odpadów w Agbowa.

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