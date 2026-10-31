Centrum ratowania zwierząt Vantara w Dźamnagarze, w stanie Gudźarat, zapowiedziało zakończenie importu zwierząt i zmianę podejścia do ich ochrony po latach krytyki dotyczącej tworzenia jego kolekcji. Jak informuje Dawn, centrum zatrudniło również międzynarodowych ekspertów i zamierza w większym stopniu wspierać dziką przyrodę bezpośrednio w krajach jej pochodzenia.

Zmiana podejścia

Dyrektor generalny Vantara Vivaan Karani oświadczył, że centrum zmieniło kurs. Jak powiedział, jeśli zwierzętom można skutecznie pomóc w ich własnych krajach, zasoby centrum powinny być kierowane tam, a nie wydawane na transport zwierząt.

Vantara, której nazwa tłumaczy się jako „Gwiazda Lasu”, w sierpniu obiecała odpowiadać na krytykę dialogiem, przejrzystością i dowodami, a nie pozwami sądowymi. Centrum jest zamknięte dla zwiedzających. Według publikacji w jego dużych zagrodach ze szklanymi fasadami przetrzymywanych jest około 200 lwów, 200 gepardów i 150 tygrysów, a także słonie, żyrafy, szympansy i orangutany.

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Pytania o pochodzenie zwierząt

Inicjatorem utworzenia centrum jest Anant Ambani, młodszy syn prezesa Reliance Industries Mukesha Ambaniego. Vantara zajmuje 3 500 akrów, czyli 1 416 hektarów, na kilku terenach obok rafinerii Reliance.

Vantara twierdzi, że utrzymuje ponad 150 tysięcy zwierząt z ponad 2 tysięcy gatunków, przywiezionych z 30 krajów. Jednocześnie roczne raporty centrum zawierają znacznie niższe dane — jest to jeden ze szczegółów, których wyjaśnienia domagali się aktywiści.

Nabywanie zwierząt przez Vantara zwróciło także uwagę CITES, międzynarodowego traktatu regulującego handel dzikimi zwierzętami. W ubiegłym roku CITES oświadczył, że część zwierząt zgłoszonych jako wyhodowane w niewoli mogła nimi nie być, i wezwał do reform, aby centrum nie stało się czynnikiem nielegalnego pozyskiwania dzikich zwierząt z natury. Kontrola wyznaczona przez Sąd Najwyższy Indii była korzystna dla centrum.

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