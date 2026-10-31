Центр спасения животных Vantara в Джамнагаре, штат Гуджарат, заявил о прекращении импорта животных и изменении подхода к их защите после многолетней критики формирования его коллекции. Как сообщает Dawn, центр также нанял международных экспертов и намерен больше поддерживать дикую природу непосредственно в странах её происхождения.

Изменение подхода

Генеральный директор Vantara Виваан Карани заявил, что центр изменил свой курс. По его словам, если животным можно эффективно помочь в их собственных странах, ресурсы центра следует направлять туда, а не тратить на перевозку животных.

Vantara, название которого переводится как «Звезда леса», в августе пообещал отвечать на критику диалогом, прозрачностью и доказательствами, а не судебными исками. Центр закрыт для посетителей. По данным издания, в его больших вольерах со стеклянными фасадами содержатся около 200 львов, 200 гепардов и 150 тигров, а также слоны, жирафы, шимпанзе и орангутаны.

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Вопросы о происхождении животных

Инициатором создания центра является Анант Амбани — младший сын председателя Reliance Industries Мукеша Амбани. Vantara занимает 3 500 акров, или 1 416 гектаров, на нескольких площадках рядом с нефтеперерабатывающим заводом Reliance.

Vantara заявляет, что содержит более 150 тысяч животных более чем 2 тысяч видов, привезённых из 30 стран. В то же время годовые отчёты центра содержат значительно меньшие показатели — это одна из деталей, которые активисты призвали объяснить.

Приобретение животных Vantara также привлекло внимание CITES — международного договора, регулирующего торговлю дикими животными. В прошлом году CITES заявил, что часть животных, задекларированных как выращенные в неволе, могла таковыми не быть, и призвал к реформам, чтобы центр не стал фактором незаконного изъятия диких животных из природы. Проверка, назначенная Верховным судом Индии, была в пользу центра.

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