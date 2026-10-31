位于古吉拉特邦贾姆讷格尔的Vantara动物救助中心表示，在因其动物收藏的形成方式受到多年批评后，将停止进口动物，并改变动物保护方式。据《黎明报》报道，该中心还聘请了国际专家，并打算更多地直接在动物原产国支持野生动物保护。

改变方式

Vantara首席执行官维万·卡拉尼表示，该中心已改变方针。他说，如果能够在动物所在国家有效地提供帮助，中心的资源就应投向那里，而不是用于运输动物。

Vantara的名称意为“森林之星”。该中心8月承诺，将以对话、透明度和证据，而不是诉讼，回应批评。该中心不对访客开放。据该媒体报道，其带有玻璃立面的宽大围栏内饲养着约200头狮子、200只猎豹和150只老虎，以及大象、长颈鹿、黑猩猩和红毛猩猩。

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有关动物来源的问题

该中心的创建发起人是信实工业公司董事长穆克什·安巴尼的小儿子阿南特·安巴尼。Vantara在信实炼油厂附近的多个地点占地3,500英亩，即1,416公顷。

Vantara表示，中心饲养着来自30个国家、超过2,000个物种的15万多只动物。与此同时，中心的年度报告所列数字低得多——这是活动人士要求其解释的细节之一。

Vantara获取动物一事也引起了CITES这一监管野生动物贸易的国际公约的关注。去年，CITES表示，一些申报为人工繁育的动物可能并非如此，并呼吁进行改革，以确保该中心不会成为从自然环境中非法捕获野生动物的因素。印度最高法院指定的审查结果对该中心有利。

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