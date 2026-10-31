W Australii wicepremierka stanu Wiktoria Gabrielle Williams skrytykowała nową karykaturę partii One Nation, na której była szefowa rządu stanowego Jacinta Allan została przedstawiona jako wiedźma. Williams nazwała to wykorzystaniem przestarzałych mizoginicznych stereotypów, poinformowało ABC News Australia.

Sześciominutowe nagranie stylizowane na Halloween zawiera także wizerunki obecnego premiera Wiktorii Bena Carrolla, byłego premiera Dana Andrewsa oraz liderki opozycji Jess Wilson. Opublikowano je po tym, jak rząd stanowy opublikował ponad 190 raportów rocznych przed wyborami w przyszłym miesiącu.

Reakcja One Nation

Federalna liderka One Nation Pauline Hanson nie przeprosiła za treść nagrania. Powiedziała dziennikarzom w Perth, że karykatura ma charakter satyryczny, i stwierdziła, że cieszy się, iż Williams ją zobaczyła.

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Seria kreskówek One Nation była w ostatnich tygodniach krytykowana przez przedstawicieli różnych sił politycznych. Zastrzeżenia wywołała w szczególności satyra dotycząca senator z Tasmanii Jacqui Lambie i jej stanu zdrowia, o którym mówiła podczas wystąpienia w Senacie w sierpniu. Hanson początkowo broniła tego nagrania, a później przeprosiła, mówiąc, że nie zostało ono wykonane tak taktownie, jak powinno.

Autor nagrania

Autorem serii karykatur dla One Nation jest melbourneński artysta Mark Nicholson, który również kandyduje z ramienia partii do izby wyższej parlamentu Wiktorii. W wywiadzie dla ABC w tym tygodniu nadal bronił satyry dotyczącej Lambie.

W lipcu w Australii doszło już do sporu o mobilny billboard przedstawiający Allan jako wiedźmę. Został on sfinansowany przez melbourneński dom publiczny. Wówczas premier Anthony Albanese i przedstawiciele różnych sił politycznych skrytykowali ten billboard, a Jess Wilson nazwała go seksistowskim i niestosownym.

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