W Kenii rozpoczęto kontrolę odbiorców odszkodowań dla rodzin wysiedlonych z terenu kompleksu leśnego Mau w hrabstwie Narok. Według Nation Kenya, 15 tys. rodzin twierdzi, że nie zostały objęte programem wypłat o wartości 2,6 mld szylingów kenijskich. Łącznie rząd zarejestrował 28 tys. rodzin, jednak odszkodowania otrzymało 13 tys. z nich.

Skargi dotyczące wysokości i podziału wypłat

Każda z 13 tys. rodzin otrzymała po 200 tys. szylingów kenijskich. Poszkodowani uważają tę kwotę za niewystarczającą na zakup innej działki i budowę domu. Wcześniej 2 tys. rodzin mieszkających w dwóch obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych w Narok South otrzymało po 300 tys. szylingów; następnie ich tymczasowe schronienia zostały zdemontowane.

Niektóre wysiedlone rodziny twierdzą, że za administracji byłych prezydentów Mwaia Kibakiego i Uhuru Kenyatty poszkodowanym wypłacano po 450 tys. szylingów oraz przydzielano od półtora do dwóch i pół akra ziemi na przesiedlenie. Wysiedlenia z terenów wokół Mau przeprowadzano w celu ochrony lasu przed nielegalnym osadnictwem, które, według publikacji, zagrażało rzekom i strumieniom mającym tam swoje źródła.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Weryfikacja list i śledztwo policji

Prawnicy i przedstawiciele wysiedlonych rodzin domagają się sprawdzenia list odbiorców odszkodowań. Twierdzą, że część środków mogła trafić do osób nienależących do lokalnej społeczności, podczas gdy zarejestrowani poszkodowani pozostali bez wypłat. Twierdzenia te stanowią stanowisko przedstawicieli rodzin.

Gubernator Naroku Patrick Ole Ntutu oświadczył, że audyt i weryfikacja powinny ustalić, czy wypłaty otrzymały osoby, które nie miały do nich prawa. Zapewnił również, że rząd krajowy rozpatruje wnioski mieszkańców Narok South, którzy заявили, że zostali wykluczeni z programu.

Tymczasem Dyrekcja Dochodzeń Kryminalnych przesłuchała sześć osób w sprawie domniemanego podżegania rodzin do samowolnych działań. Zgodnie z wezwaniami DCI, śledztwo dotyczy możliwego podżegania do przemocy, napaści, podpalenia i umyślnego uszkodzenia mienia publicznego. Komisarz hrabstwa Narok Kipkech Lotiatia wezwał rodziny do składania petycji oficjalnymi kanałami i oświadczył, że władze nie dopuszczą prób osiedlania się na chronionych terenach leśnych.

Czytaj nas na