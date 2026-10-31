肯尼亚已开始核查纳罗克县茅森林综合体地区被驱逐家庭的补偿金领取者。据Nation Kenya报道，1.5万个家庭表示自己未被纳入总额26亿肯尼亚先令的付款计划。政府共登记了2.8万个家庭，但其中1.3万个获得了补偿。

对付款金额和分配的投诉

1.3万个家庭中的每户获得了20万肯尼亚先令。受影响者认为，这笔金额不足以购买另一块土地并建造住房。此前，居住在纳罗克南部两个境内流离失所者营地的2,000个家庭每户获得30万先令；此后，其临时住所被拆除。

一些被驱逐家庭称，在前总统姆瓦伊·齐贝吉和乌胡鲁·肯雅塔执政期间，受影响者每户获得45万先令，并获分配1.5至2.5英亩土地用于安置。对茅森林周边地区的驱逐旨在保护森林免受非法定居的影响；据该媒体报道，此类定居威胁到发源于该地区的河流和溪流。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

名单核查与警方调查

律师和被驱逐家庭代表要求核查补偿金领取者名单。他们称，部分资金可能被不属于当地社区的人领取，而已登记的受影响者却未获得付款。这些说法是家庭代表的立场。

纳罗克县长帕特里克·奥莱·恩图图表示，审计和核验应查明是否有无权获得补偿的人收到了付款。他还保证，国家政府正在审议纳罗克南部居民的申诉，这些居民表示自己被排除在该计划之外。

与此同时，刑事调查局就涉嫌煽动家庭采取擅自行动一案讯问了6人。根据DCI传票，该调查涉及可能煽动暴力、袭击、纵火以及故意损坏公共财产。纳罗克县专员基普凯奇·洛蒂亚蒂亚呼吁家庭通过官方渠道提交请愿书，并表示当局不会允许在受保护森林地区进行定居的企图。

关注我们在