В Кении начали проверку получателей компенсаций для семей, выселенных с территории лесного комплекса Мау в округе Нарок. По данным Nation Kenya, 15 тысяч семей заявляют, что их не включили в программу выплат на 2,6 млрд кенийских шиллингов. Всего правительство зарегистрировало 28 тысяч семей, однако компенсации получили 13 тысяч из них.

Жалобы на размер и распределение выплат

Каждой из 13 тысяч семей выплатили по 200 тысяч кенийских шиллингов. Пострадавшие считают эту сумму недостаточной для покупки другого земельного участка и строительства жилья. Ранее две тысячи семей, живших в двух лагерях для внутренне перемещённых лиц в Нарок-Саут, получили по 300 тысяч шиллингов; после этого их временные жилища были демонтированы.

Некоторые выселенные семьи утверждают, что при администрациях бывших президентов Мваи Кибаки и Ухуру Кениаты пострадавшим выплачивали по 450 тысяч шиллингов и выделяли от полутора до двух с половиной акров земли для переселения. Выселения с территорий вокруг Мау проводились для защиты леса от незаконного заселения, которое, по данным издания, угрожало рекам и ручьям, берущим там начало.

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Проверка списков и расследование полиции

Адвокаты и представители выселенных семей требуют проверить списки получателей компенсаций. Они утверждают, что часть средств могли получить люди, не принадлежавшие к местной общине, тогда как зарегистрированные пострадавшие остались без выплат. Эти утверждения являются позицией представителей семей.

Губернатор Нарока Патрик Оле Нтуту заявил, что аудит и верификация должны установить, получили ли выплаты лица, не имевшие на них права. Он также заверил, что национальное правительство рассматривает обращения жителей Нарок-Саут, заявивших об исключении из программы.

В то же время Директорат криминальных расследований допросил шестерых человек по делу о предполагаемом подстрекательстве семей к самовольным действиям. Согласно повесткам DCI, расследование касается возможного подстрекательства к насилию, нападению, поджогу и умышленному повреждению государственного имущества. Комиссар округа Нарок Кипкеч Лотиатия призвал семьи подавать петиции через официальные каналы и заявил, что власти не допустят попыток заселения охраняемых лесных территорий.

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