尼泊尔警方带走三名记者问话——《加德满都邮报》

在尼泊尔，便衣警察到访了多家媒体的编辑部，将三名记者带走问话，并试图拘留其他媒体工作人员。据《加德满都邮报》报道，执法人员可能试图查明有关警方领导层以及对伊纳姆·萨普科塔调查的报道来源。

周五，警方带走 Nepal Press 的比什瓦马尼·苏贝迪、Motive News 编辑肖巴拉杰·巴拉尔以及 DNA Khabar 总编辑迪拉杰·巴斯内特进行问话。在 Naya Patrika Daily 编辑部，警察近三个小时试图带走记者纳瓦拉杰·迈纳利，但在抗议后离开了该场所。执法人员还来到加德满都的 Diyo Post 办公室，但没有找到总编辑苏迪普·比什瓦卡尔马。

关于报道来源的问题

Nepal Press 总编辑马特里卡·普德尔表示，警方询问了已发表材料的依据、事实、证据和来源。据他称，记者回答说，他们可以向有管辖权的法院或尼泊尔新闻委员会提供这些资料。普德尔还说，警察询问该媒体为何“传播负面内容”，并提及一篇有关据称向警察总监丹·巴哈杜尔·卡尔基施压、要求其辞职的报道。

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尼泊尔警察网络局代表迪帕克·拉杰·阿瓦斯蒂否认记者被逮捕，并表示三人被传唤作出解释。抗议后，所有被带到警局的人当晚均获释。

媒体与当局的反应

尼泊尔记者联合会称警方的行动是对新闻自由的攻击。该联合会主席尼尔马拉·夏尔马表示，动用警方针对媒体侵犯了言论自由和宪法。该联合会前负责人希瓦·高恩莱将警方试图查明新闻材料来源的做法，与国王贾南德拉·沙阿实行专制统治时期的做法相提并论。

执政的 Rastriya Swatantra Party 也谴责了警方的行动，称有关媒体材料的投诉应由为此设立的机构审理。总理办公室表示，总理、其秘书处和办公厅事先均未获悉此次行动。在获悉情况后，总理指示释放记者，并要求警方不得进入编辑部。尼泊尔新闻委员会表示，警察没有说明拘留的依据，也没有出示逮捕令。

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