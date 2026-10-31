就阿富汗局势，联合国特别报告员理查德·贝内特呼吁各国不要与塔利班关系正常化，除非该组织取消其压制性政策，并展现出可核实的人权状况改善。正如《黎明报》报道，贝内特在联合国大会上表示，塔利班夺取政权五年后，仍未显示出停止系统性侵犯人权的意愿，反而加强了限制措施，尤其是针对妇女和女童的限制。

限制妇女权利

贝内特表示，塔利班近期颁布的法令进一步削弱了妇女权利，加剧了针对妇女的暴力，并使妇女几乎不可能脱离暴力关系。他还指出，塔利班政权允许童婚。

特别报告员的报告记录了阿富汗境内任意拘留、酷刑、性暴力、强迫失踪和法外杀害的案例。报告还涉及对言论自由的限制、对残障人士的排斥，以及对族裔、宗教、语言和其他边缘化少数群体的歧视或迫害。

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巴基斯坦的安全声明

在联合国人权理事会就阿富汗问题举行的互动对话期间，巴基斯坦代表穆罕默德·贾瓦德·阿杰马尔表示，过去三年中，超过4,700名巴基斯坦人死于伊斯兰堡所称从阿富汗境内发动的袭击。

阿杰马尔指责塔利班与恐怖组织保持密切联系。他表示，这些团体在外部势力支持下在阿富汗领土上畅通无阻地活动，而这些外部势力的目标是巴基斯坦及其他邻国。他还表示，塔利班没有公开谴责这些组织，巴基斯坦代表认为这表明塔利班参与其中并提供支持。

这名巴基斯坦外交官还表示，对妇女和女童的限制违反了塔利班的国际承诺、伊斯兰法、传统和穆斯林信仰原则。他援引了伊斯兰合作组织于7月在妇女问题部长级会议上通过的《伊斯兰堡宣言》。

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