W sprawie sytuacji w Afganistanie specjalny sprawozdawca ONZ Richard Bennett wezwał państwa, by nie normalizowały relacji z Talibami, dopóki ruch nie wycofa się z represyjnej polityki i nie wykaże możliwej do zweryfikowania poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka. Jak informuje Dawn, Bennett powiedział na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, że pięć lat po przejęciu władzy Talibowie nie wykazali gotowości do zakończenia systematycznych naruszeń praw człowieka, a zamiast tego zaostrzyli ograniczenia, w szczególności wobec kobiet i dziewcząt.

Ograniczenia praw kobiet

Według Bennetta niedawne dekrety Talibów jeszcze bardziej osłabiły prawa kobiet, przyczyniły się do przemocy wobec nich i praktycznie uniemożliwiły kobietom opuszczenie przemocowych związków. Zauważył również, że reżim Talibów zezwolił na małżeństwa dzieci.

W raporcie specjalnego sprawozdawcy udokumentowano przypadki arbitralnych zatrzymań, tortur, przemocy seksualnej, wymuszonych zaginięć i pozasądowych zabójstw w Afganistanie. Mowa w nim również o ograniczeniach wolności wypowiedzi, wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, a także o dyskryminacji lub prześladowaniu mniejszości etnicznych, religijnych, językowych i innych marginalizowanych grup.

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Oświadczenia Pakistanu w sprawie bezpieczeństwa

Podczas interaktywnego dialogu Rady Praw Człowieka ONZ dotyczącego Afganistanu przedstawiciel Pakistanu Muhammad Jawad Ajmal oświadczył, że w ciągu ostatnich trzech lat w wyniku ataków, które według Islamabadu były przeprowadzane z terytorium Afganistanu, zginęło ponad 4 700 Pakistańczyków.

Ajmal oskarżył Talibów o utrzymywanie bliskich związków z organizacjami terrorystycznymi. Według niego takie grupy działają swobodnie na terytorium Afganistanu przy wsparciu sił zewnętrznych, które są wymierzone w Pakistan i inne sąsiednie państwa. Oświadczył również, że Talibowie publicznie nie potępili tych ugrupowań, co zdaniem przedstawiciela Pakistanu świadczy o ich zaangażowaniu i wsparciu.

Pakistański dyplomata oświadczył również, że ograniczenia wobec kobiet i dziewcząt są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Talibów, prawem islamskim, tradycjami i zasadami wiary muzułmańskiej. Powołał się na Deklarację Islamską przyjętą przez Organizację Współpracy Islamskiej na ministerialnej konferencji poświęconej kobietom w lipcu.

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