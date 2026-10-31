Касаясь ситуации в Афганистане, специальный докладчик ООН Ричард Беннетт призвал государства не нормализовать отношения с Талибаном, пока движение не отменит репрессивную политику и не продемонстрирует поддающееся проверке улучшение ситуации с правами человека. Как сообщает Dawn, Беннетт заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что спустя пять лет после захвата власти Талибан не проявил готовности прекратить систематические нарушения прав человека, а вместо этого усилил ограничения, в частности в отношении женщин и девочек.

Ограничения прав женщин

По словам Беннетта, недавние указы Талибана еще больше ослабили права женщин, способствовали насилию в отношении них и практически лишили женщин возможности уйти из насильственных отношений. Он также отметил, что режим Талибана разрешил детские браки.

В докладе спецдокладчика задокументированы случаи произвольных задержаний, пыток, сексуального насилия, насильственных исчезновений и внесудебных убийств в Афганистане. В нем также говорится об ограничениях свободы выражения мнений, исключении людей с инвалидностью, а также дискриминации или преследовании этнических, религиозных, языковых и других маргинализированных меньшинств.

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Заявления Пакистана о безопасности

Во время интерактивного диалога Совета ООН по правам человека по Афганистану представитель Пакистана Мухаммад Джавад Аджмал заявил, что за последние три года в результате нападений, которые, по утверждению Исламабада, осуществлялись с территории Афганистана, погибли более 4 700 пакистанцев.

Аджмал обвинил Талибан в сохранении тесных связей с террористическими организациями. По его словам, такие группы беспрепятственно действуют на афганской территории при поддержке внешних сил, нацеленных на Пакистан и другие соседние страны. Он также заявил, что Талибан публично не осудил эти группировки, что, по мнению представителя Пакистана, свидетельствует о его причастности и поддержке.

Пакистанский дипломат также заявил, что ограничения для женщин и девочек противоречат международным обязательствам Талибана, исламскому праву, традициям и принципам мусульманской веры. Он сослался на Исламабадскую декларацию, принятую Организацией исламского сотрудничества на министерской конференции по вопросам женщин в июле.

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