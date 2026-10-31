澳大利亚一头死亡海豚确诊H5病毒 — ABC News Australia

澳大利亚弗勒里厄半岛恩康特湾一头本周被冲上岸的死亡宽吻海豚，经确认感染H5禽流感。ABC News Australia报道称，消息援引南澳大利亚州首席兽医官斯凯·弗劳利的话。

对海洋哺乳动物的风险

弗劳利表示，海豚中暴发大规模疫情的风险较低。她推测，这只动物可能意外接触过受感染的野生鸟类。同时，这名官员对病毒可能影响生活在陆地上的海洋哺乳动物表示担忧，其中包括海豹和海狮。

南澳大利亚州已记录340起确诊H5事件。这并非单个动物的数量：一次事件是指在同一地点，某一物种中至少有一只动物的检测结果呈阳性。

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企鹅疫苗接种

弗劳利指出，近期阳性检出频率有所下降，尽管仍在记录新增病例。近期事件中没有出现动物大规模死亡的迹象，但凤头燕鸥种群受到了显著影响。

克莱兰野生动物园已完成对选定鸟类的疫苗接种，Zoos SA设施的项目则已完成约一半。联邦政府还确认，将为南澳大利亚州小蓝企鹅疫苗接种项目提供疫苗。针对花岗岩岛、彭尼肖和埃缪湾的企鹅群落，相关行动准备工作正在进行，但疫苗接种开始日期尚未确定。

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