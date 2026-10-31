U martwego delfina pospolitego, którego w tym tygodniu fale wyrzuciły na brzeg w zatoce Encounter na półwyspie Fleurieu w Australii, potwierdzono ptasią grypę H5. Poinformował o tym ABC News Australia, powołując się na naczelną lekarkę weterynarii Australii Południowej Skye Frawley.

Ryzyko dla ssaków morskich

Według Frawley ryzyko wystąpienia zakrojonego na szeroką skalę ogniska wśród delfinów jest niewielkie. Przypuszczała, że zwierzę mogło przypadkowo zetknąć się z zakażonym dzikim ptakiem. Jednocześnie urzędniczka wyraziła obawy dotyczące możliwego wpływu wirusa na ssaki morskie żyjące na lądzie, w tym foki i lwy morskie.

W Australii Południowej zarejestrowano 340 potwierdzonych zdarzeń H5. Nie jest to liczba pojedynczych zwierząt: za zdarzenie uznaje się dodatni wynik testu co najmniej u jednego zwierzęcia określonego gatunku w jednej lokalizacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Szczepienia pingwinów

Frawley zaznaczyła, że częstotliwość pozytywnych wykryć ostatnio spadła, chociaż nadal odnotowuje się nowe przypadki. W niedawnych zdarzeniach nie było oznak masowego padania zwierząt, jednak populacje rybitw czubatych zostały znacznie dotknięte.

W parku dzikiej przyrody Cleland zakończono szczepienia wybranych ptaków, a w placówkach Zoos SA program zrealizowano w przybliżeniu w połowie. Rząd federalny potwierdził również, że zostaną dostarczone szczepionki na potrzeby programu szczepień pingwinów małych w Australii Południowej. Trwają przygotowania operacyjne dla kolonii na wyspie Granite, w Penneshaw i Emu Bay, jednak data rozpoczęcia szczepień nie została jeszcze ustalona.

Czytaj nas na