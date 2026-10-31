У мертвого обыкновенного дельфина, которого на этой неделе вынесло на берег в заливе Энкаунтер на полуострове Флёрьё в Австралии, подтвердили птичий грипп H5. Об этом сообщает ABC News Australia со ссылкой на главного ветеринарного врача штата Южная Австралия Скай Фроули.

Риски для морских млекопитающих

По словам Фроули, риск масштабной вспышки среди дельфинов невысок. Она предположила, что животное могло случайно контактировать с инфицированной дикой птицей. В то же время чиновница выразила обеспокоенность возможным влиянием вируса на морских млекопитающих, живущих на суше, в частности тюленей и морских львов.

В Южной Австралии зарегистрировали 340 подтвержденных событий H5. Это не количество отдельных животных: событием считается положительный результат теста как минимум у одного животного определенного вида в одной локации.

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Вакцинация пингвинов

Фроули отметила, что частота положительных выявлений в последнее время снизилась, хотя новые случаи продолжают фиксировать. Признаков массовой гибели животных в недавних событиях не было, но популяции больших хохлатых крачек значительно пострадали.

В парке дикой природы «Клеланд» завершили вакцинацию отобранных птиц, а на объектах Zoos SA программу выполнили примерно наполовину. Федеральное правительство также подтвердило, что для программы вакцинации малых пингвинов в Южной Австралии предоставят вакцины. Операционную подготовку ведут для колоний на острове Гранит, в Пеннешо и Эму-Бей, однако дату начала вакцинации еще не определили.

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