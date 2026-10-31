У Непалі поліція доправила трьох журналістів на допит — Kathmandu Post

У Непалі поліцейські в цивільному відвідали редакції кількох медіа, доправили на допит трьох журналістів та намагалися взяти під варту інших працівників медіа. Як повідомляє Kathmandu Post, правоохоронці, ймовірно, намагалися встановити джерела публікацій про керівництво поліції та розслідування щодо Інама Сапкоти.

У п'ятницю поліція доправила на допит Бішвамані Субеді з Nepal Press, редактора Motive News Шобхараджа Барала та головного редактора DNA Khabar Дхіраджа Баснета. У редакції Naya Patrika Daily поліцейські майже три години намагалися забрати журналіста Навараджа Майна лі, але залишили приміщення після протестів. Також правоохоронці приходили до офісу Diyo Post у Катманду, проте не знайшли там головного редактора Судіпа Бішвакарму.

Запитання про джерела публікацій

Головний редактор Nepal Press Матріка Пудел заявив, що поліція питала про підстави, факти, докази та джерела оприлюднених матеріалів. За його словами, журналісти відповіли, що можуть надати такі дані компетентному суду або Пресовій раді Непалу. Пудел також сказав, що поліцейські цікавилися, чому видання «поширює негатив», і згадували публікацію про нібито тиск на генерального інспектора поліції Дана Бахадура Каркі з вимогою піти у відставку.

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Представник кібербюро поліції Непалу Діпак Радж Авасті заперечив, що журналістів заарештовували, і заявив, що трьох людей викликали для надання пояснень. Після протестів усіх, кого доправили до поліції, відпустили того ж вечора.

Реакція медіа та влади

Федерація журналістів Непалу назвала дії поліції нападом на свободу преси. Її президентка Нірмала Шарма заявила, що використання поліції проти медіа порушує свободу слова та конституцію. Колишній очільник федерації Шіва Гаунле порівняв спроби поліції встановити джерела журналістських матеріалів із практиками часів автократичного правління короля Г'янендри Шаха.

Дії поліції також засудила правляча Rastriya Swatantra Party, заявивши, що скарги на медіаматеріали мають розглядати передбачені для цього інституції. Офіс прем'єр-міністра повідомив, що прем'єр, його секретаріат і канцелярія не були поінформовані про операцію заздалегідь. Після отримання інформації прем'єр-міністр доручив звільнити журналістів і не заходити до редакцій. Пресова рада Непалу заявила, що поліцейські не пояснили підстав затримань і не показали ордерів на арешт.

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