В Кветте, Пакистан, партия Awami National Party (ANP) проведет 6 ноября многопартийную конференцию, чтобы определить дальнейшие действия после ареста президента ее отделения в Белуджистане Асгара Хана Ачакзая. Об этом на пресс-конференции в Кветтском пресс-клубе заявил исполняющий обязанности президента партии в провинции Джамалуддин Риштья, сообщает Dawn.

Приглашения для партий и юристов

По словам Риштьи, к участию в конференции планируют официально пригласить все политические партии, представителей юридического сообщества и торговых ассоциаций. Он резко осудил арест Ачакзая, назвав выдвинутые против него обвинения сфабрикованными и безосновательными.

Представитель ANP заявил, что партия не откажется от ненасильственной философии Хана Абдула Гаффара Хана, также известного как Бача Хан, и борьбы за права угнетенных народов.

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Заявления о политическом преследовании

Риштья подчеркнул, что ANP поддерживает независимость и автономию судебной власти, а также верховенство права. Он также сказал, что среди членов и сторонников партии растет обеспокоенность из-за того, что, по их мнению, в деле Ачакзая не были соблюдены принципы справедливости и надлежащего разбирательства.

По его словам, Ачакзай способствовал укреплению взаимопонимания между различными этническими группами и племенами Белуджистана и участвовал в урегулировании длительных племенных споров. Риштья утверждает, что обвинения против политика в этом деле являются проявлением политического преследования со стороны властей и местной администрации.

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