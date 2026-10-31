+8° Киев +8° Варшава +14° Вашингтон
$ 45.39 € 50.68 zł 11.5
$ 45.39 € 50.68 zł 11.5
+8° Киев +8° Варшава +14° Вашингтон
Новости Вокруг света

АНП созовет конференцию в Кветте после ареста Асгара Ачакзая — Dawn

UA.NEWS 31 Октября 2026 05:47
АНП созовет конференцию в Кветте после ареста Асгара Ачакзая — Dawn

В Кветте, Пакистан, партия Awami National Party (ANP) проведет 6 ноября многопартийную конференцию, чтобы определить дальнейшие действия после ареста президента ее отделения в Белуджистане Асгара Хана Ачакзая. Об этом на пресс-конференции в Кветтском пресс-клубе заявил исполняющий обязанности президента партии в провинции Джамалуддин Риштья, сообщает Dawn.

Приглашения для партий и юристов

По словам Риштьи, к участию в конференции планируют официально пригласить все политические партии, представителей юридического сообщества и торговых ассоциаций. Он резко осудил арест Ачакзая, назвав выдвинутые против него обвинения сфабрикованными и безосновательными.

Представитель ANP заявил, что партия не откажется от ненасильственной философии Хана Абдула Гаффара Хана, также известного как Бача Хан, и борьбы за права угнетенных народов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления о политическом преследовании

Риштья подчеркнул, что ANP поддерживает независимость и автономию судебной власти, а также верховенство права. Он также сказал, что среди членов и сторонников партии растет обеспокоенность из-за того, что, по их мнению, в деле Ачакзая не были соблюдены принципы справедливости и надлежащего разбирательства.

По его словам, Ачакзай способствовал укреплению взаимопонимания между различными этническими группами и племенами Белуджистана и участвовал в урегулировании длительных племенных споров. Риштья утверждает, что обвинения против политика в этом деле являются проявлением политического преследования со стороны властей и местной администрации.

Читай нас в
Загружай наше приложение