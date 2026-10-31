W Kwecie w Pakistanie partia Awami National Party (ANP) przeprowadzi 6 listopada wielopartyjną konferencję, aby określić dalsze działania po aresztowaniu Asghara Khana Achakzaia, przewodniczącego jej oddziału w Beludżystanie. Poinformował o tym na konferencji prasowej w klubie prasowym w Kwecie pełniący obowiązki przewodniczącego partii w prowincji Jamaluddin Rishtya, podaje Dawn.

Zaproszenia dla partii i prawników

Według Rishtyi do udziału w konferencji planuje się oficjalnie zaprosić wszystkie partie polityczne, przedstawicieli środowiska prawniczego oraz stowarzyszeń handlowych. Ostro potępił on aresztowanie Achakzaia, nazywając postawione mu zarzuty sfabrykowanymi i bezpodstawnymi.

Przedstawiciel ANP oświadczył, że partia nie odstąpi od filozofii niestosowania przemocy Khana Abdula Ghaffara Khana, znanego także jako Bacha Khan, oraz walki o prawa uciskanych narodów.

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Twierdzenia o prześladowaniu politycznym

Rishtya podkreślił, że ANP popiera niezależność i autonomię władzy sądowniczej oraz rządy prawa. Powiedział również, że wśród członków i zwolenników partii narasta zaniepokojenie, ponieważ ich zdaniem w sprawie Achakzaia nie przestrzegano zasad sprawiedliwości i należytego postępowania.

Jak powiedział, Achakzai przyczyniał się do wzmacniania wzajemnego zrozumienia między różnymi grupami etnicznymi i plemionami Beludżystanu oraz uczestniczył w rozwiązywaniu długotrwałych sporów plemiennych. Rishtya twierdzi, że zarzuty wobec polityka w tej sprawie są przejawem prześladowania politycznego ze strony władz i lokalnej administracji.

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