АНП скличе конференцію в Кветті після арешту Асгара Ачакзая — Dawn

У Кветті, Пакистан, партія Awami National Party (ANP) проведе 6 листопада багатопартійну конференцію, щоб визначити подальші дії після арешту президента її відділення в Белуджистані Асгара Хана Ачакзая. Про це на пресконференції в Кветтському пресклубі заявив виконувач обов’язків президента партії в провінції Джамалуддін Ріштья, повідомляє Dawn.

Запрошення для партій і юристів

За словами Ріштьї, до участі в конференції планують офіційно запросити всі політичні партії, представників юридичної спільноти та торговельних асоціацій. Він різко засудив арешт Ачакзая, назвавши висунуті проти нього обвинувачення сфабрикованими й безпідставними.

Представник ANP заявив, що партія не відмовиться від ненасильницької філософії Хана Абдула Гаффара Хана, також відомого як Бача Хан, і боротьби за права пригноблених народів.

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Заяви про політичне переслідування

Ріштья наголосив, що ANP підтримує незалежність і автономію судової влади та верховенство права. Він також сказав, що серед членів і прихильників партії зростає занепокоєння через те, що у справі Ачакзая, на їхню думку, не були дотримані принципи справедливості та належного розгляду.

За його словами, Ачакзай сприяв зміцненню взаєморозуміння між різними етнічними групами й племенами Белуджистану та брав участь у врегулюванні тривалих племінних суперечок. Ріштья стверджує, що обвинувачення політика у цій справі є проявом політичного переслідування з боку влади та місцевої адміністрації.

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