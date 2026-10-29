Chiny mogą zwodować swój czwarty lotniskowiec, znany jako Type 004, pod koniec 2027 roku lub na początku 2028 roku. Taką prognozę na podstawie nowych zdjęć satelitarnych przedstawili analitycy Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie, informuje South China Morning Post.

Okręt jest budowany w suchym doku stoczni w Dalianie, w północno-wschodnich Chinach. Na opublikowanych zdjęciach lotniskowiec nie ma jeszcze pokładu lotniczego ani nadbudówki wyspowej. CSIS zaznaczyło, że obecny etap prac przypomina stan trzeciego chińskiego lotniskowca Fujian w maju 2021 roku — około rok przed jego zwodowaniem w czerwcu 2022 roku.

Wymiary i napęd

Według szacunków CSIS niedokończony kadłub Type 004 ma około 322 metrów długości i 46 metrów szerokości. Inny analityk zdjęć satelitarnych, który chciał pozostać anonimowy, oszacował długość kadłuba na 327 metrów. Po zamontowaniu pokładu lotniczego całkowita długość okrętu może osiągnąć 339 metrów, co uczyni go porównywalnym pod względem długości z największymi lotniskowcami Marynarki Wojennej USA.

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Według ocen analityków Type 004 może otrzymać napęd jądrowy oraz elektromagnetyczny system startu samolotów. Nie wiadomo jednak, kiedy i gdzie zostaną zainstalowane reaktory. Starszy badacz Rand Corporation Bradley Martin zaznaczył, że złożoność integracji siłowni jądrowej może wpłynąć na termin osiągnięcia przez okręt gotowości operacyjnej.

Od zwodowania do służby

Zwodowanie nie oznacza natychmiastowego wprowadzenia lotniskowca do służby. Fujian został włączony do floty w listopadzie 2025 roku — ponad trzy lata po zwodowaniu. Według Martina między zwodowaniem Type 004 a faktyczną gotowością okrętu do operacji mogą minąć dwa-trzy lata, jeśli integracja siłowni jądrowej okaże się skomplikowana.

Zwodowanie okrętu w 2027 roku zbiegłoby się ze stuleciem Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, obchodzonym 1 sierpnia. Pekin nie ujawnia harmonogramów budowy lotniskowców.

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