Rzecznik armii Pakistanu wyraził ostrożny optymizm w sprawie mediacji Islamabadu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Poinformował o tym w Rawalpindi dyrektor generalny pakistańskiej służby Inter-Services Public Relations (ISPR), generał porucznik Ahmed Sharif Chaudhry, podaje Dawn.

Według Chaudhry’ego szef Sił Obronnych i szef sztabu armii Pakistanu, marszałek polny Asim Munir, dwukrotnie odwiedził Teheran w październiku. Ostatnia wizyta odbyła się w poniedziałek z udziałem saudyjskiego ministra obrony księcia Chalida ibn Salmana oraz szefa tureckiego wywiadu Ibrahima Kalina.

Chaudhry powiedział, że dwie podróże Munira mogą wskazywać na pewne pozytywne sygnały. Jednocześnie podkreślił, że Pakistan określa sytuację jako „ostrożny optymizm”, i wspomniał o wpływowych przeciwnikach porozumienia, którzy, jak powiedział, uważają konflikt za korzystny dla siebie. Rzecznik nie ujawnił treści rozmów w Teheranie ani nie powiedział, czy podróż poparły Stany Zjednoczone.

Kontakty z Iranem

Spotkanie w Teheranie było pierwszym kontaktem Iranu na wysokim szczeblu ze wszystkimi uczestnikami mekkańskiego sojuszu obronnego po głębszym zaangażowaniu Arabii Saudyjskiej w konflikt. Umowę o sojuszu, do którego należą Arabia Saudyjska i Turcja, podpisano 7 sierpnia. Przewiduje ona, że zbrojny atak na jednego uczestnika jest uznawany za atak na wszystkich.

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Po rozmowach sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsen Rezaei oświadczył, że bezpieczeństwo regionu powinny zapewniać kraje regionu bez zewnętrznej ingerencji.

Możliwe rozszerzenie sojuszu

Chaudhry zauważył, że tekst umowy nie zakazuje przyjmowania nowych uczestników. Odpowiadając na pytanie o możliwe przystąpienie Iranu, powiedział, że do sojuszu mogą dołączyć wszyscy, którzy podzielają wizję zbiorowego odstraszania i pokoju regionalnego. Jednocześnie decyzje muszą zostać podjęte przez przywództwa polityczne trzech głównych stron.

Oświadczył również, że decyzja o możliwym skierowaniu dodatkowych pakistańskich wojsk do Arabii Saudyjskiej będzie zależeć od okoliczności i przywództwa politycznego obu krajów. Według Chaudhry’ego Pakistan jest zaangażowany w obronę Arabii Saudyjskiej oraz świętych miast Mekki i Medyny, ale nie jest stroną wewnętrznego konfliktu w Jemenie.

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