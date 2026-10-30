Siły Obronne Izraela oraz służba bezpieczeństwa Szin Bet poinformowały, że w wyniku nalotu w rejonie Nuseirat w Strefie Gazy zginął Ihab Jamil Abu Takija, dowódca jednostki zbrojnego skrzydła Hamasu. Według Jerusalem Post izraelskie struktury twierdzą, że był on zaangażowany w przetrzymywanie kilku zakładników na początku wojny.

Wśród osób przetrzymywanych przez Abu Takiję, według IDF, byli uwolnieni zakładnicy Noa Argamani, Emily Damari i Ohad Ben Ami. Wojsko poinformowało, że wskazało łącznie 12 osób, które później zostały uwolnione lub których ciała zwrócono Izraelowi.

Kolejny dowódca zginął podczas uderzenia

Wraz z Abu Takiją zginął Ibrahim Dżihad Muhammad Abu Oszajba, dowódca plutonu zbrojnego skrzydła Hamasu, podało izraelskie wojsko. IDF oświadczyło, że obaj mężczyźni podczas wojny ułatwiali ataki na izraelskich wojskowych i cywilów, a także pracowali nad odbudową zdolności wojskowych Hamasu.

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Strona izraelska określiła te działania jako systematyczne naruszenie reżimu zawieszenia broni i oświadczyła, że uderzenie przeprowadzono w celu wyeliminowania zagrożenia. Wojsko poinformowało również o środkach podjętych w celu ograniczenia szkód wśród ludności cywilnej.

Uderzenia w składy broni i na południu Gazy

Oddzielnie IDF i Szin Bet poinformowały o trafieniu dwóch składów uzbrojenia zbrojnego skrzydła Hamasu w rejonach Al-Bureijdż i miasta Gaza. Według ich danych przechowywano tam dziesiątki sztuk broni i sprzętu wojskowego, w tym granatniki, urządzenia wybuchowe, rakiety, karabiny Kałasznikowa, granaty i amunicję.

Izraelskie struktury poinformowały również o śmierci czterech bojowników Hamasu w dwóch uderzeniach na południu Strefy Gazy. W rejonie Chan Junis, według ich oświadczenia, zginął Muhammad Alian Bijuk, a w rejonie Rafah — dowódca Al-Hamam Dżaber Al-Said Abu Labda, Mahmud Abu Naama i Muhammad Hamad Szrejki Sultan.

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