W Chinach 10 urzędników zostało pełnoprawnymi członkami Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Ich nazwiska wpisano do komunikatu opublikowanego po piątym plenum KC KPCh 20. kadencji w czwartek.

Odstępstwo od kolejności

Zgodnie z utrwaloną praktyką wakaty w Komitecie Centralnym obejmują zastępcy członków KC w z góry określonej kolejności. Zgodnie ze statutem partii ustala się ją na podstawie liczby głosów uzyskanych na zjeździe partyjnym, a w przypadku takiej samej liczby głosów — liczby kresek w zapisie nazwiska.

Tym razem nie awansowano pięciu zastępców członków KC. Wśród nich są dyrektor Centrum Badań nad Rozwojem Rady Państwa ChRL Cong Liang, a także zastępca dowódcy Ludowej Policji Zbrojnej generał porucznik Fu Wenhua i generał porucznik Zhu Wenxiang. Tych urzędników nie pokazano w materiale państwowej telewizji CCTV z plenum, a powodów pominięcia ich przy awansach nie ogłoszono.

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Jak informuje South China Morning Post, wśród nowych pełnoprawnych członków KC są gubernator prowincji Shanxi Lu Dongliang i gubernator prowincji Zhejiang Liu Jie. Według gazety Cong Liang ma problemy zdrowotne od dwóch lat i rzadko pojawiał się publicznie.

Frekwencja i wakaty

W posiedzeniu uczestniczyło 162 z 205 pełnoprawnych członków Komitetu Centralnego, czyli 79%. To najniższy wskaźnik frekwencji od kilku dekad. Obecnych było również 117 zastępców członków KC, podczas gdy w ubiegłym roku było ich 147.

Plenum obsadziło tylko 10 pełnoprawnych miejsc, chociaż po ostatnich wydaleniach w KC powstały 24 wakaty. Według gazety poprzedni podobny przypadek w ciągu ostatnich 20 lat nastąpił po śmierci ministra zarządzania kryzysowego Wang Yupinga w 2020 roku: jego miejsce pozostawało nieobsadzone przez prawie dwa lata.

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