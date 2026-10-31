Rząd Australii wprowadził ograniczenia dotyczące zakupu produktów promocyjnych przez instytucje federalne za pieniądze podatników. Od lipca agencje nie będą mogły kupować takich produktów bez odrębnego zezwolenia, podaje ABC News.

Nowe zasady przewidują wyjątki, w tym dla produktów sprzedawanych z zyskiem lub uznawanych za krytycznie niezbędne do realizacji celów polityki publicznej. Instytucje muszą także ujawniać informacje o wydatkach na produkty promocyjne w swoich rocznych sprawozdaniach.

Wydatki instytucji państwowych

Według danych przekazanych Senatowi federalne departamenty, agencje, niezależne organy władzy i regulatorzy wydali ponad 3,4 mln dolarów na markowe i promocyjne produkty w roku finansowym 2025–26. Wśród zakupionych rzeczy znalazły się piłeczki antystresowe, prezerwatywy, słodycze, torby typu tote, długopisy i czapki.

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Najwięcej wydał Australijski Departament Obrony — ponad 1,4 mln dolarów. Środki przeznaczono między innymi na prezenty dla zagranicznych wojskowych i wysokich urzędników, a także na materiały na wydarzenia rekrutacyjne, targi pracy i dni otwarte w bazach.

Kampanie zdrowotne i spis ludności

Departament Zdrowia wydał około 383 tys. dolarów, w tym na zakup 40 tys. prezerwatyw i 7 tys. markowych etui na nie w ramach kampanii profilaktyki infekcji przenoszonych drogą płciową. Na kampanię przeciw wapowaniu zakupiono także 5 tys. piłeczek antystresowych, 5 tys. opakowań miętowych cukierków i 220 jojo z odpowiednimi przekazami.

Australijskie Biuro Statystyczne wydało 176 tys. dolarów, głównie na materiały związane ze spisem ludności: czapki, miniaturowe piłki futbolowe AFL, skarpety, torby wielokrotnego użytku, ołówki, długopisy i przypinki. Australijska Policja Federalna poinformowała o wydatkach przekraczających 251 tys. dolarów na standardowe materiały promocyjne na targi pracy i wystawy kariery.

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