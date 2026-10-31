在中国，10名官员成为中国共产党中央委员会正式委员。他们的名字被写入周四中共第二十届中央委员会第五次全体会议后发布的公报。

偏离既定顺序

按照既定惯例，中央委员会的空缺席位由中央委员会候补委员按照预先确定的顺序递补。根据党章，这一顺序由其在党代会上获得的票数决定；如票数相同，则按姓名书写的笔画数决定。

此次有5名中央委员会候补委员未获晋升。其中包括国务院发展研究中心主任丛亮，以及武警部队副司令员傅文华中将和朱文祥中将。在中国中央电视台播出的全会报道中未出现这些官员，也没有公布他们在晋升时被跳过的原因。

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据《南华早报》报道，新任中央委员会正式委员包括山西省省长卢东亮和浙江省省长刘捷。该报称，丛亮在过去两年一直有健康问题，且很少公开露面。

出席率与空缺

205名中央委员会正式委员中有162人出席会议，占79%。这是数十年来最低的出席率。另有117名中央委员会候补委员出席，而去年为147人。

尽管近期的开除处分后中央委员会出现了24个空缺，全会仅补足了10个正式委员席位。据该报报道，过去20年中上一次类似情况发生在2020年应急管理部长王玉普去世后：他的席位近两年一直未获填补。

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