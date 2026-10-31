В Китае 10 чиновников стали полноправными членами Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Их имена внесли в коммюнике, опубликованное после пятого пленума ЦК КПК 20-го созыва в четверг.

Отступление от очередности

Согласно сложившейся практике, вакантные места в Центральном комитете занимают кандидаты в члены ЦК в заранее определенной последовательности. Согласно партийному уставу, она определяется количеством голосов, полученных на партийном съезде, а при одинаковом количестве голосов — числом черт в написании фамилии.

На этот раз пятерых кандидатов в члены ЦК не повысили. Среди них — директор Исследовательского центра развития Госсовета КНР Цун Лян, а также заместитель командующего Народной вооруженной полицией генерал-лейтенант Фу Вэньхуа и генерал-лейтенант Чжу Вэньсян. Этих чиновников не показали в сюжете государственного телеканала CCTV с пленума, а причины их пропуска при повышениях не объявили.

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Как сообщает South China Morning Post, среди новых полноправных членов ЦК есть губернатор провинции Шаньси Лу Дунлян и губернатор провинции Чжэцзян Лю Цзе. По информации издания, Цун Лян в течение последних двух лет имеет проблемы со здоровьем и редко появлялся на публике.

Посещаемость и вакансии

В заседании приняли участие 162 из 205 полноправных членов Центрального комитета, или 79%. Это самый низкий показатель посещаемости за несколько десятилетий. Также присутствовали 117 кандидатов в члены ЦК, тогда как в прошлом году их было 147.

Пленум заполнил только 10 полноправных мест, хотя после последних исключений в ЦК образовались 24 вакансии. По данным издания, предыдущий подобный случай за последние 20 лет произошел после смерти министра по чрезвычайным ситуациям Ван Юпина в 2020 году: его место оставалось незаполненным почти два года.

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