W pobliżu wyspy Yeongheung na Morzu Żółtym w Korei Południowej zapaliła się czarterowa łódź rybacka, na której pokładzie znajdowały się 22 osoby. Wszystkich uratowano, a dwie osoby, w tym kapitana jednostki, przewieziono do szpitala po nawdychaniu się dymu.

Akcja ratunkowa

Pożar na łodzi o tonażu 9,77 tony wybuchł 31 października o godz. 6:51 na wodach 0,9 mili morskiej na południe od wyspy. Po otrzymaniu sygnału o pomoc Straż Przybrzeżna skierowała na miejsce łodzie patrolowe i ratownicze, ugasiła pożar i uratowała wszystkie osoby na pokładzie, podaje Korea Herald.

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Ustalanie przyczyn pożaru

Podczas akcji ratunkowej dymu nawdychało się również dwóch funkcjonariuszy Straży Przybrzeżnej. Planowali oni zwrócić się o pomoc medyczną. Straż Przybrzeżna ma ustalić dokładną przyczynę pożaru i ocenić zakres uszkodzeń jednostki. Według świadków iskry i dym pojawiły się w kabinie pasażerskiej łodzi.

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