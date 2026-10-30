ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ХАМАС — Jerusalem Post

Армия обороны Израиля и служба безопасности ШАБАК заявили, что в результате авиаудара в районе Нусейрата в секторе Газа был убит командир подразделения военного крыла ХАМАС Ихаб Джамиль Абу Такия. По данным Jerusalem Post, израильские структуры утверждают, что он был причастен к удержанию нескольких заложников в начале войны.

Среди людей, которых, по заявлению ЦАХАЛа, удерживал Абу Такия, были освобожденные заложники Ноа Аргамани, Эмили Дамари и Охад Бен Ами. Военные сообщили, что назвали в общей сложности 12 человек, которых позднее освободили или чьи тела были возвращены в Израиль.

Еще один командир погиб во время удара

Вместе с Абу Такией, по сообщению израильских военных, был убит командир взвода военного крыла ХАМАС Ибрагим Джихад Мухаммад Абу Ошаиба. ЦАХАЛ заявил, что оба мужчины в течение войны содействовали атакам против израильских военных и гражданских лиц, а также работали над восстановлением военных возможностей ХАМАС.

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Израильская сторона назвала эти действия систематическим нарушением режима прекращения огня и заявила, что удар был нанесен для устранения угрозы. Военные также сообщили о мерах по снижению вреда для гражданского населения.

Удары по складам оружия и на юге Газы

Отдельно ЦАХАЛ и ШАБАК заявили о поражении двух складов вооружений военного крыла ХАМАС в районах Аль-Бурейдж и города Газа. По их данным, там хранились десятки единиц оружия и военного снаряжения, в том числе гранатометы, взрывные устройства, ракеты, автоматы Калашникова, гранаты и боеприпасы.

Также израильские структуры сообщили о гибели четырех боевиков ХАМАС в двух ударах на юге сектора Газа. В районе Хан-Юниса, по их заявлению, был убит Мухаммад Алиан Биюк, а в районе Рафаха — командир Аль-Хамам Джабер Аль-Саид Абу Лабда, Махмуд Абу Наама и Мухаммад Хамад Шрейки Султан.

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