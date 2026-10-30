Алжирский военный конвой прибыл в Нигер — Asharq Al-Awsat

Алжирский военный конвой прибыл в город Арлит на северо-западе Нигера. Как сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на Reuters, это первое зарубежное развертывание алжирских войск с тех пор, как страна направляла силы для поддержки Египта во время арабо-израильской войны 1973 года.

Reuters пообщалось с 10 людьми, которые сообщили агентству о прибытии первого алжирского военного конвоя в Арлит — город, известный добычей урана.

Защита экономических интересов

Алжир заявил, что решение развернуть войска было принято для защиты его энергетических и экономических интересов. Численность контингента и график его прибытия не раскрывались.

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Алжир имеет общую границу с Нигером и традиционно рассматривает стабильность в регионе Сахеля и Сахары как важный приоритет безопасности. Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach имеет инвестиции в Нигере.

Газопровод и ситуация с безопасностью

Среди крупных энергетических проектов с участием Алжира, Нигера и Нигерии — Транссахарский газопровод. Он должен поставлять африканский газ в Европу и на другие международные рынки.

Нигер, как и другие страны Сахеля в Западной Африке, противостоит группировкам, связанным с «Аль-Каидой» и «Исламским государством». С июля 2023 года страной управляют военные, пришедшие к власти после переворота и отстранения президента Мохамеда Базума. Алжир первоначально выступал против этого переворота.

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