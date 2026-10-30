Алжирський військовий конвой прибув до Нігеру — Asharq Al-Awsat

Алжирський військовий конвой прибув до міста Арліт на північному заході Нігеру. Як повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на Reuters, це перше закордонне розгортання алжирських військ від часу, коли країна направляла сили на підтримку Єгипту під час арабо-ізраїльської війни 1973 року.

Reuters поспілкувалося з десятьма людьми, які повідомили агентству про прибуття першого алжирського військового конвою до Арліта — міста, відомого видобутком урану.

Захист економічних інтересів

Алжир заявив, що рішення розгорнути війська ухвалили для захисту його енергетичних та економічних інтересів. Чисельність контингенту та графік його прибуття не розкривали.

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Алжир має спільний кордон із Нігером і традиційно розглядає стабільність у регіоні Сахелю та Сахари як важливий пріоритет безпеки. Алжирська державна нафтогазова компанія Sonatrach має інвестиції в Нігері.

Газопровід і безпекова ситуація

Серед великих енергетичних проєктів за участю Алжиру, Нігеру та Нігерії — Транссахарський газопровід. Він має постачати африканський газ до Європи та на інші міжнародні ринки.

Нігер, як і інші країни Сахелю в Західній Африці, протистоїть угрупованням, пов’язаним з «Аль-Каїдою» та «Ісламською державою». Від липня 2023 року країною керують військові, які прийшли до влади після перевороту та усунення президента Мохамеда Базума. Алжир спочатку виступав проти цього перевороту.

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