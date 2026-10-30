Algierski konwój wojskowy przybył do Nigru — Asharq Al-Awsat

Algierski konwój wojskowy przybył do miasta Arlit w północno-zachodnim Nigrze. Jak podaje Asharq Al-Awsat, powołując się na Reuters, jest to pierwsze zagraniczne rozmieszczenie algierskich wojsk od czasu, gdy kraj wysłał siły, by wesprzeć Egipt podczas wojny arabsko-izraelskiej w 1973 roku.

Reuters rozmawiał z 10 osobami, które poinformowały agencję o przybyciu pierwszego algierskiego konwoju wojskowego do Arlitu, miasta znanego z wydobycia uranu.

Ochrona interesów gospodarczych

Algieria oświadczyła, że decyzję o rozmieszczeniu wojsk podjęto w celu ochrony jej interesów energetycznych i gospodarczych. Nie ujawniono liczebności kontyngentu ani harmonogramu jego przybycia.

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Algieria graniczy z Nigrem i tradycyjnie uznaje stabilność w regionie Sahelu i Sahary za ważny priorytet bezpieczeństwa. Algierska państwowa spółka naftowo-gazowa Sonatrach ma inwestycje w Nigrze.

Gazociąg i sytuacja bezpieczeństwa

Wśród dużych projektów energetycznych z udziałem Algierii, Nigru i Nigerii znajduje się Transsaharyjski Gazociąg. Ma on dostarczać afrykański gaz do Europy i na inne rynki międzynarodowe.

Niger, podobnie jak inne kraje Sahelu w Afryce Zachodniej, przeciwstawia się ugrupowaniom powiązanym z Al-Kaidą i Państwem Islamskim. Od lipca 2023 roku krajem rządzą wojskowi, którzy doszli do władzy po zamachu stanu i odsunięciu prezydenta Mohameda Bazouma. Algieria początkowo sprzeciwiała się temu zamachowi stanu.

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