以军称已击毙哈马斯指挥官——《耶路撒冷邮报》

以色列国防军和以色列国家安全总局表示，在加沙地带努塞拉特地区的一次空袭中，哈马斯军事派别一支部队的指挥官伊哈布·贾米勒·阿布·塔基亚被打死。据《耶路撒冷邮报》报道，以色列方面称，他在战争初期参与扣押了数名人质。

以军称，阿布·塔基亚扣押的人中包括后来获释的人质诺阿·阿尔加马尼、埃米莉·达马里和奥哈德·本·阿米。军方表示，其公布了共12人的姓名，这些人随后获释，或其遗体被送回以色列。

另一名指挥官在袭击中死亡

以色列军方称，与阿布·塔基亚一同被打死的还有哈马斯军事派别排长易卜拉欣·吉哈德·穆罕默德·阿布·奥沙伊巴。以军表示，这两人在战争期间协助针对以色列军人和平民的袭击，并参与恢复哈马斯的军事能力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

以色列方面称，这些行为是对停火机制的系统性违反，并表示此次打击是为消除威胁而实施。军方还表示已采取措施减少对平民的伤害。

打击武器仓库及加沙南部目标

以军和以色列国家安全总局还表示，打击了位于布赖吉和加沙市地区的两处哈马斯军事派别武器仓库。据其称，仓库内存放着数十件武器和军事装备，包括火箭筒、爆炸装置、火箭、卡拉什尼科夫步枪、手榴弹和弹药。

以色列方面还称，在加沙地带南部的两次打击中，有四名哈马斯武装人员死亡。其表示，在汗尤尼斯地区，穆罕默德·阿利安·比尤克被打死；在拉法地区，被打死的则是指挥官阿尔-哈马姆·贾比尔·阿尔-赛义德·阿布·拉卜达、马哈茂德·阿布·纳阿迈和穆罕默德·哈马德·什雷基·苏丹。

关注我们在