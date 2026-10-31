W Lahore ukarano 1763 pojazdy za emisję dymu — Dawn
W Lahore w Pakistanie w bieżącym miesiącu ukarano 1763 pojazdy emitujące dym. Łączna kwota grzywien nałożonych na te pojazdy wyniosła 5,5 mln rupii pakistańskich, podaje Dawn.
Kontrole pojazdów
W tym samym okresie w Lahore zatrzymano 739 pojazdów. Podjęto również działania wobec przeciążonych pojazdów: rozładowano z nich nadmiar ładunku.
Działania przeciw zanieczyszczeniu
W dywizji Lahore skontrolowano 2018 obiektów przemysłowych. Za powodowanie zanieczyszczeń zapieczętowano 41 obiektów przemysłowych i 146 restauracji.
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Podjęto również działania przeciwko spalaniu pozostałości pożniwnych w 49 miejscach dywizji. W rezultacie zarejestrowano osiem FIR i nałożono grzywny o łącznej wartości 240 tys. rupii pakistańskich.
Szczegóły te ujawniono podczas spotkania, któremu przewodniczył komisarz Lahore Nauman Yusuf. Dawn opublikował informacje 31 października 2026 roku.