В Лахоре, Пакистан, в течение текущего месяца оштрафовали 1763 транспортных средства, выбрасывавших дым. Общая сумма штрафов, наложенных на эти транспортные средства, составила 5,5 млн пакистанских рупий, сообщает Dawn.

Проверки транспорта

За тот же период в Лахоре задержали 739 транспортных средств. Меры также принимались в отношении перегруженных транспортных средств: из них разгружали избыточный груз.

Меры против загрязнения

В Лахорском дивизионе проверили 2018 промышленных объектов. За загрязнение окружающей среды опечатали 41 промышленный объект и 146 ресторанов.

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Также в 49 местах дивизиона принимались меры против сжигания пожнивных остатков. В результате зарегистрировали восемь FIR и наложили штрафы на общую сумму 240 тыс. пакистанских рупий.

Эти детали обнародовали во время совещания под председательством комиссара Лахора Наумана Юсуфа. Dawn опубликовало информацию 31 октября 2026 года.

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