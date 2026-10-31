Kanada dołączy do kredytu UE dla Ukrainy o wartości 90 mld euro — Dawn

Kanada dołączy do kredytu Unii Europejskiej w wysokości 90 mld euro na wsparcie Ukrainy, a początkowy wkład kraju wyniesie 500 mln euro. Ogłoszono to po dwudniowym szczycie Kanady i UE w Montrealu.

Jak informuje Dawn, Kanada i Unia Europejska ogłosiły również sojusz, w ramach którego będą współpracować w dziedzinach minerałów krytycznych i sztucznej inteligencji.

Współpraca Kanady i UE

W rozmowach uczestniczyli premier Kanady Mark Carney, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej António Costa. Carney oświadczył, że świat staje się bardziej niebezpieczny i podzielony, wspominając o osłabieniu norm demokratycznych oraz wykorzystywaniu handlu jako narzędzia nacisku.

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Kanada i UE mają już umowę o wolnym handlu i dążyły do zacieśnienia relacji po powrocie prezydenta USA Donalda Trumpa do władzy. Według publikacji obie strony zetknęły się z amerykańskimi cłami i groźbami terytorialnymi.

Wsparcie dla Ukrainy

Von der Leyen przed spotkaniem zaznaczyła, że Kanada nie może zostać pełnoprawnym członkiem UE ze względu na swoje położenie geograficzne, jednak Bruksela dąży do maksymalnego zbliżenia stron. Informacja o udziale Kanady w kredycie dla Ukrainy pojawiła się w czasie, gdy Unia Europejska szuka możliwości pokrycia niedoboru finansowania Kijowa.

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