Канада присоединится к кредиту ЕС для Украины на 90 млрд евро — Dawn

Канада присоединится к кредиту Европейского Союза объемом 90 млрд евро для поддержки Украины, первоначальный вклад страны составит 500 млн евро. Об этом объявили по итогам двухдневного саммита Канады и ЕС в Монреале.

Как сообщает Dawn, Канада и Европейский Союз также объявили об альянсе, в рамках которого будут сотрудничать в сферах критически важных минералов и искусственного интеллекта.

Сотрудничество Канады и ЕС

В переговорах участвовали премьер-министр Канады Марк Карни, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта. Карни заявил, что мир становится более опасным и более разделенным, упомянув ослабление демократических норм и использование торговли как инструмента давления.

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Канада и ЕС уже имеют соглашение о свободной торговле и стремились укрепить отношения после возвращения президента США Дональда Трампа к власти. По данным издания, обе стороны столкнулись с американскими тарифами и территориальными угрозами.

Поддержка Украины

Фон дер Ляйен перед встречей отметила, что Канада не может стать полноправным членом ЕС из-за своего географического положения, однако Брюссель стремится максимально сблизить стороны. Объявление об участии Канады в кредите для Украины прозвучало в то время, когда Европейский Союз ищет возможности покрыть дефицит финансирования Киева.

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